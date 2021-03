Coronavirus, oggi balzo di +186 fra Saronno, Varese, Busto e Gallarate

SARONNO / VARESE – Nuovi contagi da coronavirus in tutti i grandi centri del Varesotto, quest’oggi ed in base alle rilevazioni di Regione Lombardia. A Saronno +27, a Varese +30, a Busto Arsizio +97 ed a Gallarate +32.

Ecco i contagi rilevati da inizio pandemia (tra parentesi i dati di ieri per il confronto):

Saronno: 3.165 (3.138)

Varese: 5.595 (5.565)

Busto Arsizio 6.359 (6.262)

Gallarate 3.882 (3.850)

Malnate 1.471 (1.458)

Aumenti a Caronno Pertusella e Gerenzano. Nella bassa comasca, salgono Lomazzo, Mozzate e Turate. Nelle Groane casi a Limbiate, Cesano Maderno, Lazzate e Misinto.

Numeri pesanti oggi nella zona per quanto riguarda i nuovi contagi da coronavirus. In provincia di Varese sono +602, nel Comasco +396, in Brianza +570, totale record (per gli ultimi tempi) di +1568 nuovi casi.

In Lombardia record di tamponi, ne sono stati infatti effettuati 62.222. I nuovi positivi sono 5.849 (9.4 per cento dei tamponi effettuati; ieri era 7.9 per cento). I guariti e dimessi sono 2.167; il numero dei decessi oggi appare in forte crescita, +81 (ieri erano stati 70).

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitari.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

(foto archivio: il punto vaccinazioni di Varese)

11032021