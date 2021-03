SOLARO – Aggiornamento dei casi di contagio al 11 marz sul territorio comunale di Solaro. In totale, dal primo caso di febbraio 2020 ad oggi, sono 998 i residenti risultati positivi (erano 953 il 4 marzo) e 32 i deceduti, uno nell’ultima settimana.

Secondo i dati forniti al sindaco Nilde Moretti (foto), ci sono a questa data 53 attualmente positivi (17 in più di sette giorni fa): 3 minori, 12 di età compresa tra i 18 e 34 anni, 27 adulti e 11 over 65.

“Ricordiamo che tutte le persone in quarantena-isolamento domiciliare devono rimanere tassativamente presso il proprio domicilio e, nel caso risiedano con altre persone, devono rimanere all’interno della propria stanza, senza contatti con i conviventi. Da lunedì 15 febbraio – precisano dal Comune – sono state aperte le adesioni alla campagna vaccinale per i cittadini over 80. È possibile manifestare la propria adesione collegandosi alla piattaforma dedicata https://vaccinazionicovid.servizirl.it

A Solaro, per essere assistiti nella procedura, i cittadini over 80 possono rivolgersi anche al proprio medico curante oltre che alla Farmacia comunale 1 di via Varese (telefono 029690000) e Farmacia comunale 2 di corso Europa (telefono 029690034)”.

Dice il sindaco Moretti: “Purtroppo i numeri, come ci aspettavamo seguendo la tendenza nazionale e i dati che hanno portato ad una stretta delle norme da seguire, stanno crescendo anche a Solaro.

Attualmente abbiamo una cinquantina di persone positive sul territorio comunale e sono ormai un migliaio i casi totali dall’inizio del 2020. Questa settimana abbiamo dovuto dire addio ad un altro solarese, i nostri pensieri vanno alla famiglia ed ai cari. In questo momento non possiamo far altro che rispettare ancora più attentamente tutte le indicazioni e aspettare il vaccino”.

