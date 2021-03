MILANO – Record di tamponi, ne sono stati infatti effettuati 62.222. I nuovi positivi sono 5.849 (9.4 per cento dei tamponi effettuati; ieri era 7.9 per cento). I guariti e dimessi sono 2.167; il numero dei decessi oggi appare in forte crescita, +81 (ieri erano stati 70).

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 62.222 (di cui 43.790 molecolari e 18.432 antigenici) totale complessivo: 7.168.048

– i nuovi casi positivi: 5.849 (di cui 197 “debolmente positivi”)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 532.961 (+2.167), di cui 4.841 dimessi e 528.120 guariti

– in terapia intensiva: 645 (+28)

– i ricoverati non in reparto di terapia intensiva: 5.718 (+134)

– i decessi, totale complessivo: 29.004 (+81)

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitari.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

(foto archivio)

11032021