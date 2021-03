GERENZANO – Ieri, mercoledì 10 marzo, Ernesto Credendino presidente del Circolo di Saronno “Italo Balbo” ha nominato Andrea Fermata vice presidente del Circolo “Italo Balbo” e responsabile per il Comune di Gerenzano del Circolo stesso per il partito di Fratelli d’Italia per fissare i punti salienti della struttura organizzativa cittadina, anche in vista della prossima tornata elettorale 2022 per le amministrative di Gerenzano.

“Il conferimento di questo nuovo incarico è un attestato di stima nei confronti di Andrea Fermata, dirigente d’industria con alle spalle una pluriennale esperienza lavorativa con le collettività nazionali e internazionali, confidando che la sua capacità di analisi politica e la predisposizione a lavorare per i nostri obiettivi sia di sostegno alle ideologie partitiche a supporto di tutta la realtà politica territoriale”.

Il circolo “Italo Balbo” con sede a Saronno è un riferimento per gli attivisti dell’intero Saronnese.

(un momento dell’ultima campagna elettorale l’estate scorsa proprio nella città degli amaretti)