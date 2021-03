VARESE – “Ennesima falla nel sistema di gestione dell’emergenza covid da parte della giunta regionale lombarda, guidata da Attilio Fontana. Dopo mesi di attesa della campagna vaccinale, come è possibile che il sistema informatico di prenotazione dei vaccini, gestito dalla società regionale Aria Spa, abbia buchi tali da consentire anche a chi non ne avrebbe diritto, di aggirare le liste di priorità”. Lo dice la parlamentare eletta nel Varesotto, Maria Chiara Gadda della lista Italia viva.

Di fronte a tante persone fragili e a lavoratori essenziali che meritano di essere vaccinati con urgenza, l’atteggiamento dei cosiddetti furbetti, che chiamerei in altro modo, è veramente squallido. Ma è proprio per questo che l’attenzione da parte delle istituzioni dovrebbe essere massima rispetto al corretto funzionamento della gestione delle vaccinazioni. Cosa aspetta il governatore a rimuovere da ruoli di responsabilità chi in questi mesi ha commesso errori così grossolani negli approvvigionamenti, nella gestione e nel coordinamento territoriale?

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitari.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

11032021