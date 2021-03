SARONNO – Nei primi due weekend di marzo si svolgono i Campionati regionali invernali 2021 e la Rari Nantes Saronno, settore agonisti, sembra ripartire da dove era stata interrotta lo scorso anno, proprio in questo periodo, a causa della pandemia: tanti qualificati e tanta voglia di fare bene. Sono infatti ben 19 gli atleti della società saronnese che hanno ottenuto il tempo per competere e confrontarsi con i migliori nuotatori lombardi.

Nel corso di questa difficile stagione la società ha recuperato gran parte degli atleti: il desiderio di tornare a nuotare con i propri compagni di squadra ha fatto riprendere le attività a quasi tutti gli agonisti, che si stanno allenando insieme ai master e ai piccoli propaganda, nell’impianto di Legnano. Da gennaio, la Federazione ha dato la possibilità agli atleti di gareggiare in diverse manifestazioni, sia per quanto riguarda le categorie esordienti che per le categorie superiori. Dai grandi ai piccoli, la partecipazione alle gare, come agli allenamenti, è via via aumentata fino a raggiungere più del 90% dei tesserati del settore agonistico. La soddisfazione per aver recuperato il nutrito e affiatato gruppo di atleti si somma a quella per i buoni risultati generali riscontrati nonostante l’inizio difficile: in netto ritardo con gli allenamenti e lontano dalla casa saronnese. Raggiunto un minimo di continuità si punta ora a far bene ai campionati regionali, sperando che la stagione possa continuare nel migliore dei modi, accompagnata dai bei successi sportivi a cui la società ci ha abituati.

Anche i master hanno gareggiato ai campionati regionali, in una partecipazione sicuramente inferiore rispetto agli altissimi numeri degli anni scorsi, ma è un segno della volontà di riprendere tutte le attività forzatamente interrotte dall’emergenza sanitaria. Gli esordienti A e B hanno invece partecipato quasi nella totalità del gruppo alle manifestazioni provinciali organizzate sempre dalla Federazione per permettere anche a loro di continuare il loro percorso agonistico. Soddisfazione da parte di tutto lo staff saronnese coordinato da Leonardo Sanesi, nonché dalla dirigenza della società: “Non possiamo fare grandi progetti, viviamo giorno per giorno cercando di portare avanti le nostre attività e di rimanere vicino ai nostri soci. Purtroppo al momento non è possibile per normativa la partecipazione agli allenamenti da parte degli atleti disabili che appartengono al settore promozionale, ma speriamo possa arrivare anche per loro il momento di un rientro in vasca in sicurezza e serenità. “

“Il nostro più grande desiderio è di poter tornare presto ad allenarci nella piscina di Saronno. Siamo felici per i lavori che si stanno svolgendo e ringraziamo Saronno Servizi ssd, perché siamo siamo certi che questi interventi renderanno l’impianto saronnese ancora più bello, sicuro ed efficiente. Allenarsi in trasferta è però faticoso sotto molti punti di vista, oltre che oneroso economicamente. Aspettiamo con ansia di poter tornare “a casa” per continuare le nostre attività con sempre maggior entusiasmo e grinta” dicono dalla Rari Nantes.

