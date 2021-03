Ospedale di Saronno, Zauli: “Valorizzare patrimonio umano”

SARONNO / ROVELLASCA – Anche da Rovellasca uno stretto monitoraggio delle vicissitudini dell’ospeldale di Saronno, “e ieri era presente all’audizione della Commissione regionale sanitá il nostro vicesindaco Marco Discacciati. Siamo soddisfatti per le risorse poste in campo da Regione Lombardia per la struttura e per la promessa di realizzare i lavori entro 18 mesi” dice il sindaco rovellaschese, Sergio Zauli. Da cui parte una proposta: “Chiediamo però ad ATS un intervento immediato per valorizzare il patrimonio umano. Risolvere il problema della mancanza di anestesisti è il passo principale per dimostrare che ATS crede nell’ospedale di Saronno quale struttura di riferimento per i nostri comuni”.

L’ospedale di Saronno è stato infatti protagonista della audizione della commissione sanità in Regione Lombardia. Collegati in remoto erano presenti i sindaci Augusto Airoldi (Saronno), Paolo Pavan (Rovello), Luigi Clerici (Uboldo), Roberto Crippa (Ceriano Laghetto), Alberto Oleari (Turate) oltrea a Discacciati (vice sindaco Rovellasca).

(foto: il sindaco di Rovellasca, Sergio Zauli. Anche lui sta seguendo da vicino le problematiche legate al futuro dell’ospedale di Saronno)

11032021