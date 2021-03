SARONNO – Fa chiarezza sulla situazione dei parchi e delle aree giochi cittadine la nota condivisa dall’assessore ai Lavori Pubblici Novella Ciceroni.

Ecco il testo integrale

“L’ordinanza regionale firmata lo scorso 4 marzo e che vede la Lombardia in zona “arancione rinforzato” vieta l’utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport all’interno di parchi e giardini pubblici, fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità.

L’Amministrazione comunale di Saronno conferma quindi che le aree non sono state transennate per permettere l’utilizzo dei giochi e dei percorsi sportivi ai bambini e ai ragazzi diversamente abili: soltanto a loro sarà consentito l’accesso.

Segnaliamo infine che i nastri al parco di via Carlo Porta sono presenti in quanto i giochi non sono stati ancora collaudati: provvederemo al collaudo la prossima settimana”.

(foto d’archivio: il parco giochi di via Monte Santo che, come previsto dalla normativa regionale, è accessibile sono da parte a soggetti diversamente abili)

11032021