Saronno, scontro auto-moto in via San Giuseppe

SARONNO – Scontro auto-moto oggi poco dopo mezzogiorno in centro a Saronno, il motociclista è finito all’ospedale. Il sinistro è avvenuto alle 12.15 in via San Giuseppe, nei pressi della intersezione con via Vincenzo Monti e sul posto è subito accorsa una pattuglia della polizia locale, che ha attivato i soccorsi. E’ arrivata una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella, il cui equipaggio si è preso cura del ferito, un uomo di 67 anni che è stato quindi trasferito all’ospedale cittadino di piazza Borella, le sue condizioni non sono apparse preoccupanti.

Gli agenti della vigilanza urbana hanno subito provveduto a raccogliere alcune testimonianze ed hanno eseguito tutti i rilievi dell’incidente stradale, al fine di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e mettere a fuoco le eventuali responsabilità di quel che è successo.

(foto: la stazione mobile della polizia locale di Saronno sul luogo del sinistro per i rilievi del caso)

11032021