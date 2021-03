Tradate, auto contro muro: paura per il conducente

TRADATE – Tanti danni per un incidente stradale in centro a Tradate: è successo ieri ed il conducente della vettura, una Citroen, è rmasto ferito ed è stato trasportato in ospedale da una ambulanza della Croce rossa. Si tratta di un 37enne, che non ha riportato gravi ferite. L’episodio si è verificato alle 17.30 in via Toti, ha operso i controllo del mezzoi che è finito contro il muro di una casa.

Ingenti i danni alla parte frontale del mezzo, sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale, ed hanno attivato i soccorsi, oltre all’autolettiga è arrivata anche l’automedica da Tradate. Il guidatore si è comunque ben presto ripreso. La vigilanza urbana ha deviato il traffico in arrivo e quindi ha compiuto tutti i rilievi del sinistro, al fine di chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto; al riguardo sono stati ascoltati pure alcuni passanti.

(foto archivio: precedente intervento di polizia locale e ambulanza della Croce rossa italiana per un incidente)

11032021