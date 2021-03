Con Saronno plaude ai gruppi di sostegno: “Punto fondamentale del nostro programma”

SARONNO – “Un ringraziamento all’assessore Ilaria Pagani e a Radiorizzonti per l’impegno profuso arriva dal gruppo Con Saronno dopo la notizia della partenza degli incontri gratuiti dei gruppi di sostegno psicologico ai parenti delle vittime del Covid, nato col patrocinio del Comune di Saronno in collaborazione col polo di psicologia”.

Inizia così la nota diffusa dalla civica guidata da Angelo Leva.

“Un progetto al quale durante la campagna elettorale Pierluigi Gilli aveva prestato molta attenzione mettendolo come uno dei punti fondamentali del suo programma. Spesso i media non prestano attenzione al vuoto improvviso nato nelle famiglie alle quali non è stato nemmeno potuto concedere di accompagnare un congiunto alla fine della vita terrena, questo smarrimento ha lasciato vuoto e senso di impotenza in molte famiglie purtroppo lasciate senza supporto.

Siamo lieti che questo nostro progetto abbia preso sempre più forma e ringraziamo l’amministrazione di Saronno per aver condiviso a pieno questa iniziativa di supporto ai tanti nostri cittadini colpiti da vicino dalla pandemia”.

