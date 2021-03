Flessibilità e voglia di continuare a lavorare: l’anno di El Primero raccontato a ilSaronno

SARONNO – E’ stato un anno difficile per la ristorazione tra le chiusure e la necessità di reinventarsi continuamente. Abbiamo deciso di farcelo raccontare da Giovanni Di Luccio titolare di El primero il primo ristorante uruguaiano d’Italia che si trova ad Origgio.

Dalla scelta di organizzare, tra i primi nella zona, il servizio di delivery alla decisione di attivare per le aziende della zona il servizio mensa Giovanni racconta un anno in cui la parola d’ordine è stata flessibilità e soprattutto l’impegno di tutta la filiera, dai fornitori al personale, a fare il massimo.

