SARONNO – Torna la zona rossa in Lombardia. Lo ha confermato il presidente Attilio Fontana al termine della riunione tra le Regioni e il governo.

“Ce lo dico i dati – ha dichiarato Fontana – pur contenuti dalle scelte prese la settimana scorsa che sono servite a rallentare il virus”. E ha concluso: “Mi auguro che sia l’ultimo sacrificio – ha commentato il presidente della Regione su rilanciato da agenzie, siti e media – Questo virus ha purtroppo due caratteristiche: è più veloce e attacca i giovanissimi”.

Quali sono i numeri che hanno provocato il provvedimento? Li riporta Repubblica: “Il rapporto tra contagi settimanali per 100mila abitanti infatti aveva superato quota 311. Quando il limite per far scattare la zona rossa è 250. Limite che era stato superato in otto provincia: Brescia, Como, Cremona, Lecco, Monza, Milano, Mantova e Pavia. Mentre nelle altre province si era fermato a 200 positivi per 100mila abitanti”.

(foto archivio: Attilio Fontana)