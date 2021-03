Nella nebbiosa Pianura Padana, tra industrie e campi di mais, si trova il​ lago di Garda​, un luogo magico dove le montagne si gettano nelle acque calme del Benaco, creando paesaggi meravigliosi.

Oltre ad essere una rinomata meta turistica, il lago è anche luogo di produzione di​numerose specialità enogastronomiche​, prodotti di nicchia particolarmente ambiti dai gourmet di tutto il mondo.

Ulivi e olio extravergine del Garda

Grazie al microclima, il lago vanta la produzione​ di olio d’oliva alla latitudine più a Nord del mondo​.I frantoi locali hanno una tradizione più che centenaria e per questo l’​ olio del Garda ​è stato ​riconosciuto come prodotto DOP ​(Denominazione di Origine Protetta), un marchio rilasciato dall’Unione Europea per tutelare i prodotti alimentari locali.

L’olio di oliva prodotto sulle sponde del Benaco è caratterizzato da un sapore​ sapido e leggermente fruttato​ che lo rende perfetto per accompagnare piatti di carne e pesce, magari proprio del lago.

Vini e distillati

Nei dintorni del lago si trovano diverse cantine, nell’area bresciana vengono imbottigliati vini pregiati come il​ Lugana DOC, il Garda Classico e il Groppello o il Toca​i, mentre nel versante trentino ci sono interessanti produzioni di​ Cabernet, Marzemino, Pinot, Sauvignon e

Traminer. Le cantine del Benaco vantano anche interessanti distillati come la ​Grappa di Lugana e la Rugiada delle Alpi di Tignale​.Nella parte settentrionale fiorisce anche una piccola ma ottima produzione di ​Limoncino​, liquore prodotto grazie ai frutti delle storiche limonaie di Gargnano e Limone s/garda),

Carni e formaggi

Nelle montagne che si affacciano sul lago vengono realizzati numerosi prodotti caseari, yogurt, ricotta, burro e formaggi freschi e stagionati. Il più pregiato è senza dubbio la Formaggella di Tremosine​, un vero vanto del territorio.

Il Salame​ Morenico di Pozzolengo​ è realizzato è una specialità locale, che recentemente è

stata riconosciuta come prodotto​ De.C.O​. (Denominazione di origine Comunale), così come la ​carne salata dell’Alto Garda​, una ricetta che risale ben al XVIII secolo.

Miele

Grazie alla presenza di numerose aree verdi e boschive, il Garda è un luogo di elezione anche

per la produzione di miele​ di alta qualità.

Diverse aziende producono e vendono direttamente propoli, pappa reale e miele di castagno, millefiori, tarassaco o l’ottima melata di abete.