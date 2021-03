UBOLDO – “Uniti x Uboldo, in considerazione di quanto segnalato durante il consiglio comunale dello scorso 4 marzo dal consigliere Alessandro Colombo in merito all’area sita su via IV Novembre e adibita, per diverso tempo, a parcheggio dei furgoni utilizzate per le consegne di un noto marchio di vendita on line, ritiene doveroso approfondire la vicenda e a tal fine, in data odierna, ha richiesto all’amministrazione comunale di fornire tutta la relativa documentazione”.

Inizia così la nota con cui la civica torna su un tema decisamente caldo per la politica uboldese ma anche in paese.

“In particolare il nostro gruppo ha richiesto di avere copia dell’istanza di accesso agli atti effettuata dal consigliere Colombo in data 17 gennaio del riscontro dell’ufficio tecnico del 9 marzo 2020, della comunicazione pervenuta al comune dall’Ats Insubria in data 18 giugno scorso, dei report mensili riguardanti le rilevazioni degli abusi edilizi da gennaio 2020 a oggi, nonché di ogni altra documentazione e corrispondenza relativa e connessa alla segnalazione effettuata dal consigliere Colombo e avente a oggetto la problematica del terreno di Via IV Novembre adibito a parcheggio”

Uniti x Uboldo, una volta visionata la documentazione e valutata la situazione, non esclude la possibilità di approfondire la questione eventualmente anche presentando una specifica interrogazione.