Potenziamento del 5G sulla rete di telefonia mobile a Solaro

SOLARO – Sono in corso da un paio di giorni i lavori di potenziamento della rete di telefonia mobile sull’antenna di corso Europa a Solaro. L’aggiornamento dell’infrastruttura dovrebbe portare il 5G anche nella zona a sud del paese, dopo che ormai da qualche anno la tecnologia era già disponibile nella parte a nord, in corrispondenza con l’antenna installata all’altezza della vasca volano al confine con Ceriano Laghetto.

I lavori in corso nella zona sud del territorio comunale interessano le compagnie Tim, Vodafone e Wind e infatti negli ultimi giorni sono stati segnalati disservizi diffusi in tutta l’area del Villaggio Brollo, di corso Europa e della zona industriale sud. Qualche leggera difficoltà per la connessione dati dei dispositivi mobili, mentre non risultano problematiche di sorta per le reti fisse. In ogni caso i disagi riguardanti la connessione dovrebbero terminare entro la giornata di oggi o al più tardi entro il fine settimana, mentre i lavori sono in programma ancora per qualche giorno.

12032021