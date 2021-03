Saronno, cantiere in via Parini per un mese. Qui orari e divieti

SARONNO – Pubblichiamo integralmente la nota dell’Amministrazione comunale in merito al cantiere in arrivo in via Parini. Un informativa decisamente utile visto che già in questi gironi la zona sta facendo i conti con alcuni interventi di manutezione stradale nel dettaglio il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Traffico difficoltoso, da lunedì 15 marzo e per circa un mese, nell’area di via Parini.

Nelle prossime settimane la società 2iReteGas effettuerà lavori di scavo per l’estensione e l’ammodernamento della rete del gas metano nella zona est della città.

Sarà interessata dall’intervento la via Parini, nel tratto compreso tra l’ingresso della scuola primaria Pizzigoni e la via Lattuada: l’area di cantiere sarà transennata e, nella fascia oraria 7.30-17, non saranno consentite né la sosta né il transito (ad eccezione di quello residenziale) per tutta la durata dei lavori.

Siamo consapevoli del disagio, ma chiediamo alla cittadinanza collaborazione per poter concludere l’intervento nel più breve tempo possibile.

(foto archivio)

12032021