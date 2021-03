SARONNO – Tempo di derby oggi nella seconda giornata del campionato di C Gold, con i Legnano Knights che al palasport “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo sono ospiti dell’Az Saronno: partitissima che per l’emergenza coronavirus si gioca a porte chiuse ma che sarà proposta in diretta sul canale Youtube dei Legnano Knights, a partire dalle 18.55.

Insomma, i tifosi potranno godersi il match anche da casa, e direttamente sul proprio televisore (per chi dispone di una smart tv o, ad esempio, di una Chromecast). Match che propone saronnesi dell’allenatore Tato Grassi lanciatissimi dopo il netto successo dello scorso fine settimana al debutto, sempre in casa, contro il malcapitato Milano 3, quando è stato davvero tutto molto facile. I legnanesi arrivano invece dalla sconfitta in un altro derby, quello contro Gallarate e con l’infortunio del capitano, Benzoni.

(foto archivio: incontro pre-covid al palazzetto dello sport “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo a Saronno)

