Ceriano Laghetto rifà le sue strade

CERIANO LAGHETTO – “Sono in corso i lavori di riasfaltura completa di via Silvio Pellico e di via Sant’Ambrogio. La prima è a carico della società Brianzacque a seguito dei lavori sulla rete idrica e fognaria, la seconda è finanziata dal bilancio comunale per circa 17 mila euro”. Lo fa sapere, con una nota, il gruppo politici di maggioranza, la Lista Dante.

(foto: lavori in corso in paese per il rifacimento del manto stradale. Gli interventi stanno riguardando via Silvio Pellico e via Sant’Ambrogio)

13032021