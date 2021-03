Coronavirus, Librandi vuole le dimissioni del ministro Speranza

SARONNO – “In Italia è stata superata la soglia dei 100 mila morti per covid”. A ricordare questo tragico aspetto dell’emergenza coronavirus è il parlamentare saronnese Gianfranco Librandi di Italia viva.

Rimarca Librandi: “Si tratta di un numero che fa un enorme rabbia e che rappresenta tutto il dolore del nostro Paese e di chi ha perso una persona cara in questa terribile pandemia. Dopo la fine del Governo Conte bis, il ministro Roberto Speranza è l’unico ancora al suo posto tra coloro che si sono direttamente occupati dell’emergenza sanitaria nello scorso esecutivo. Ricordo pure che alla vigilia della seconda ondata, stava per uscire il suo libro sulla pandemia dal titolo “Perché guariremo”. Piuttosto ci sarebbe da chiedersi perché Speranza sia ancora ministro della Salute”.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitari.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

(foto archivio)

13032021