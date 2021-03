SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo (con un pizzico di ritardo a causa di un problema tecnico di cui scusiamo) il comunicato di Forza Italia in merito al bando per ottenere il finanziamento da 500 mila euro da Regione Lombardia a cui ha aderito il comune.

“Forza Italia ha sempre sostenuto la necessità di mettere mano al ripristino di Palazzo Visconti che è un bene storico-artistico importante della nostra città che versa da decenni in stato di abbandono.

La riapertura del palazzo rappresenterebbe un’occasione di rilancio dell’immagine della città e permetterebbe di creare posti di lavoro specie per i giovani. Bene dunque la decisione della Giunta di cogliere l’opportunità del bando regionale sulla rigenerazione urbana che scade oggi 12 marzo per finanziare l’avvio dei lavori. Ci lasciano tuttavia perplessi sia la scelta di iniziare dalla fine ovvero dal cortile e dal lungo Lura (sperando che nell’intervento sia compreso l’abbattimento della Casa del Fante la cui sopravvivenza in quel contesto non ha più senso) sia e soprattutto la mancanza di un orizzonte progettuale complessivo.

Vi sono alcuni nodi che neppure la Commissione Speciale voluta nel 2011 dall’allora sindaco Luciano Porro e guidata per un periodo dall’attuale assessore Alessandro Merlotti è riuscita a sciogliere: fatto salvo il corpo centrale che è vincolato e non può che essere destinato a funzioni pubbliche, che fare dei due corpi di fabbrica che contornano il cortile e dell’edificio prospicente Piazza Indipendenza dove una volta era collocato il Centro per l’Impiego? Quali funzioni e di quale natura inserire all’interno del palazzo? Come valorizzare il patrimonio artistico (i bellissimi affreschi settecenteschi) del palazzo? Occorre sciogliere al più presto questi nodi e varare un progetto complessivo di riuso dell’immobile sul quale cercare le risorse necessarie e magari uno o più soggetti interessati a gestirlo.

Senza delineare un quadro d’assieme, l’intervento sul cortile rischia di diventare davvero fine a se stesso. Forza Italia auspica la massima condivisione delle scelte strategiche su Palazzo Visconti. Per far questo le modalità possono essere diversi: una consultazione pubblica sul modello del debat public francese, il ripristino della Commissione Speciale per un tempo determinato e limitato, un calendario di riunioni congiunte delle due commissioni Lavori Pubblici e Cultura magari allargate ad alcuni soggetti della società civile interessati all’utilizzo futuro della struttura. L’importante è saper ascoltare ed evitare l’autoreferenzialità. Attendiamo fiduciosi.