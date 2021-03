Saronno, megafono e audio messaggio del sindaco: iniziativa di sensibilizzazione in centro

SARONNO – Un messaggio registrato del sindaco Augusto Airoldi che invita i saronnesi a non assembrarsi e a rispettare le norme anticontagio. E’ il nuovo strumento di cui si è dotata l’Amministrazione comunale nella lotta agli assembramenti per il rispetto delle norme anticovid.

Ha debuttato oggi pomeriggio quando intorno alle 16 ha preso servizio l’auto della protezione civile che con il nuovo megafono in dotazione ha lanciato l’invito del sindaco al rispetto delle norme anticontagio. Del resto oggi sul fronte del rischio assembramenti la situazione è particolarmente critica visto non solo la bella giornata ma anche le ultime ore in zona arancione rafformata finiscono per essere e un incentivo ad uscire. Da lunedì infatti scatta la zona rossa in tutta la Lombardia con la chiusura di molte attività commerciali.

Non è la prima iniziativa dell’Amministrazione per cercare di spingere al rispetto delle regole. Il sindaco Airoldi ha chiesto, più volte, alla polizia locale di insistere con la moral suasion e nelle ultime settimane ha dato input di incentivare i controlli anche sanzionando proprio come deterrente al mancato rispetto delle regole.

(per le foto si ringrazia il nostro lettore)