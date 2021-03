SARONNO – In attesa dell’annunciata presentazione del progetto per la riqualificazione di via Roma sono in corso lungo l’arteria, nel tratto più periferico per la precisione, le potature. Negli ultimi gioni due squadre di giardinieri si sono messe al lavoro lungo via Roma, nel pezzo tra l’incrocio con via Cattaneo e quello con via Biffi, per gli annuali interventi di manutezione.

Per permettere agli operai di lavorare in sicurezza e tranquillità (evitando che i rami tagliati possono diventare un rischio per gli automobilisti) per tutta la durata dei lavori è previsto un senso unico alternato realizzato con una coppia di semafori. Alla luce del gran numero di veicoli che percorrono ogni giorno l’arteria nel corso della giornata si registrano rallentamenti ma fortunatamente si smaltiscono rapidamente.

(foto: alcuni momento delle opere di taglio e potatura delle piante in via Roma, nella giornata di martedì, a cura dell’azienda specializzata che è stata incaricata dal Comune)