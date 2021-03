SARONNO – Saronno e la Lombardia da lunedì nella Zona rossa dell’emergenza coronavirus. L’Associazione commercianti saronnese, Ascom, fa il punto della situazione riguardo ad aperture e chiusure delle attività commerciali.

Possono rimanere aperti i negozi di abbigliamento e calzature per bambini, anche all’interno dei centri commerciali (che però sono chiusi nei festivi e pre-festivi).

Semaforo verde anche per tutto quello che riguarda la cura della persona: sì quindi a profumerie, erboristerie, negozi di cosmetici, oltre che naturalmente parafarmacie e farmacie. Si possono acquistare capi di biancheria intima personale e per la casa, quindi sono aperti i negozi di intimo e quelli che vendono coperte o lenzuola.

Via libera anche per tutto quello che riguarda la tecnologia, come telefonini, computer, attrezzature di vario genere.

Sì ai tabacchi ma anche alle sigarette elettroniche. Anche materiale didattico e ludico per i bambini è permesso, sono aperte sia le cartolerie che i negozi di giocattoli. Si può anche andare dall’ottico o dal ferramenta.

Nel dettaglio (per l’elenco completo, allegato 23, pagine 176 e 177 https://www.governo.it/…/DPCM_20210302_allegati-txt_0.pdf)

NEGOZI DI ALIMENTARI

In zona rossa sono chiusi gli esercizi commerciali al dettaglio, così come bar e ristoranti, che possono fare solo servizio a domicilio e asporto (fino alle 22) ma è vietato consumare sul posto o nelle immediate vicinanze. Sono chiusi anche i centri commerciali (tranne farmacie, parafarmacie, edicole, supermercati al loro interno) non solo nel weekend, ma anche nei giorni feriali o lavorativi.

Possono aprire:

. Supermercati e negozi che vendono generi alimentari restano aperti in zona rossa, visto che si tratta di beni essenziali di prima necessità. Nel dettaglio, ecco quali negozi possono restare aperti:

. Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari);

. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;

. Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati;

. Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati, ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione.

ELETTRONICA, FERRAMENTA, COMBUSTIBILI, CARBURANTI

. Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;

. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;

. Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4);

. Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati;

. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;

. Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio;

. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

. Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati.

LIBRERIE E CARTOLERIE

A differenza del primo lockdown, in zona rossa restano aperte librerie e cartolerie, se appartenenti alle seguenti categorie:

. Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati;

. Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;

. Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio.

ABBIGLIAMENTO E GIOCATTOLI

Per quanto riguarda i negozi di abbigliamento, per la maggior parte dei casi scatta la chiusura. Restano aperti, però, i negozi di vendita al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati, come pure quelli di biancheria personale.

Restando in tema bambini, vanno avanti le attività di commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati.

SPORT E TEMPO LIBERO

Vista la possibilità di fare attività sportiva all’aperto anche in zona rossa, vanno avanti le attività per il commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati.

Per quanto riguarda il tempo libero, rimane aperte anche il commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia.

MOTO E AUTO

Anche nella zona rossa va avanti il commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori.

FARMACI, PROFUMI E DETERSIVI

. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);

. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;

. Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati;

. Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini.

ANIMALI E VERDE

Restano aperti in zona rossa anche i negozi specializzati nella vendita di:

. Fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;

. Animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.

COMMERCIO ONLINE

In zona rossa non ci sono limitazioni per il commercio online. È autorizzato l’acquisto di ogni genere di prodotto effettuato via Internet, per televisione, per corrispondenza, radio e telefono. Autorizzato anche il commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

SERVIZI ALLA PERSONA

Per quanto riguarda i servizi alla persona, restano aperte solo le seguenti attività:

. Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;

. Attività delle lavanderie industriali;

. Altre lavanderie, tintorie;

. Servizi di pompe funebri e attività connesse.

13032021