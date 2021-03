SARONNO – “Ieri pomeriggio mi trovavo in centro a Saronno in piazza Libertà, e non ho trovato nessun assembramento”.

Inizia così la nota di un lettore de ilSaronno che ha scelto di firmare questa missiva come “un saronnese felice di aver passato un bel pomeriggio nella propria città”

“Mi sono recato poi in corso Italia e anche lì tutto tranquillo, e mi sono seduto anche in piazza Avis (dove c’è una nota pizzeria da asporto). Ho passato un piacevole pomeriggio vedendo anche delle famigliole a spasso con i propri amici a quattro zampe, e di fianco a me c’erano delle ragazzine, con mascherina, che tiravano 4 calci al pallone.. insomma ho passato un piacevole pomeriggio, favorito anche dal clima mite”.

“Con questa mia nota – conclude – vorrei cercare di stemperare un po’ il clima di tensione creato dai mass media attorno al covid 19. Io ritengo che sia giusto informare, ma senza spaventare la gente”