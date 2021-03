MILANO – Resta vicino al dieci per cento il tasso di positività al coronavirus sui tamponi effettuati, in Lombardia. La percentuale è di 9.6 per cento; ieri era stata 9.8 per cento. Domenica i nuovi casi registrati sul territorio regionale sono stati +4.334 (ieri erano stati 5809, ma durante i weekend i numeri di abbassano sempre perchè sono meno i tamponi processati in laboratorio), i decessi in salita a +71. In crescita anche il dato relativo ai ricoveri in terapia intensiva, oggi +20 mentre “solo” +9 i ricoveri ospedalieri non di terapia intensiva.

I dati di oggi:

– i nuovi casi positivi: +4334 (ieri +5.809)

– in terapia intensiva: +20 (ieri +27)

– i ricoverati non in terapia intensiva: +9 (ieri +159)

– i decessi: +71 (ieri +66)

(foto archivio: un centro tamponi)

14032021