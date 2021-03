VARESE – La provincia di Monza e Brianza (+517) è oggi la terza per numero di nuove infezioni da coronavirus, dopo Milano e Brescia. Resta su il numero dei nuovi contagi nel Comasco, +216 mentre cala drasticamente il numero di quelli del Varesotto, +87. Per quanto riguarda la provincia di Varese è un “fenomeno” che si registra quasi ogni domenica, con il “recupero” che poi avviene nei giorni successivi.

Ecco i dati provincia per provincia, in ordine di numero di nuovo contagi odierni:

Milano 1231

Brescia 1048

Monza e Brianza 517

Mantova 286

Bergamo 276

Pavia 227

Como 216

Cremona 191

Lecco 91

Varese 87

Lodi 73

Sondrio 14

Resta vicino al dieci per cento il tasso di positività al coronavirus sui tamponi effettuati, in Lombardia. La percentuale è di 9.6 per cento; ieri era stata 9.8 per cento. Domenica i nuovi casi registrati sul territorio regionale sono stati +4.334 (ieri erano stati 5809, ma durante i weekend i numeri di abbassano sempre perchè sono meno i tamponi processati in laboratorio), i decessi in salita a +71. In crescita anche il dato relativo ai ricoveri in terapia intensiva, oggi +20 mentre “solo” +9 i ricoveri ospedalieri non di terapia intensiva.

Vuoi restare aggiornato sui dati della pandemia, sui divieti e sulle novità? Iscriviti al canale Telegram ilSaronno covid https://t.me/ilsaronnocovid

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale.

La Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera.

Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato.

In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

Per informazioni generali sul Covid chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

(foto archivio: un centro tamponi)

14032021