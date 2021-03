Fus (Fotografa un saronnese) inizia a svelarsi… con un trailer

SARONNO – E’ un po’ come i trailer dei film blockbuster: si intuiscono molti elementi l’atmosfera, i protagonisti e l’hype ma ti lascia la voglia di saperne di più. E’ il video diffuso oggi alle 11 per iniziare a raccontare l’evento Fus (Fotografa un saronnese).Effettivamente qualche settimana fa una dozzina di ragazzi, tutti rispettosi delle norme anticovid, sono stati visti all’opera in diversi punti della città. Guidati da Claudia Principessa, con un team di studenti del liceo Gb Grassi, hanno effettuato foto e riprese in diverse location come piazza Libertà, corso Italia, villa Gianetti e il teatro Pasta. Tanti i saronnesi che si sono fermati a curiosare per cercare di capire di cosa di trattasse. Il team ha spiegato di essere parte del progetto “Fotografa un saronnese” che ultimamente ha fatto capolino sui social ma senza dare indicazioni sui contenuti al progetto. Ora qualcosa si inizia a vedere con un elegante video che racconta la mission del progetto, l’atmosfera e anche il grande coinvolgimento dei giovani. Facile pensare che questo “trailer” sia solo un’anteprima non resta quindi che seguire il gruppo sui social da Instagram https://www.instagram.com/saronnofus/ a Facebook https://www.facebook.com/SaronnoFUS.

(foto: alcune foto di Andrea Monza che raccontano il backstage del video)