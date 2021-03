SOLARO – Dopo l’incendio dell’altra sera nelle Groane, osservato anche da Saronno, l’ente Parco Groane fa il punto della situazione: “L’allarme è scattato alle 17.15, immediatamente si sono attivate le squadre dell’Antincendio boschivo del Parco delle Groane che si sono portate sul posto, in località Ca’ del Re, zona brughiera, tra l’altro una delle aree più pregiate della nostra area protetta. L’intervento tempestivo di circa 20 uomini del parco coadiuvati dai vigili del fuoco di Saronno arrivati con un mezzo e, in virtù della convenzione “di pronto intervento” stipulata nei mesi scorsi, dai volontari della protezione civile specializzati in antincendio boschivo di Cabiate e Cantù, ha evitato che le fiamme ben alimentate si espandessero”.

Come riferiscono dall’ente parco: “L’incendio è stato completamente domato entro le 20.30. Ieri mattina sono in corso le ultime attività di bonifica e la perimetrazione di cui vi daremo notizia nelle prossime ore”. L’incendio si è sviluppato nelle vicinanze della Saronno-Monza ed alla sede del parco, l’ex Polveriera di Solaro.

