MISINTO – A Misinto è stato un altro sabato pomeriggio all’insegna della collaborazione che ha portata ad un intervento di pulizia straordinaria.

Tutto è nato da una telefonata tra il presidente del Comitato Alte Groane della Croce Rossa e il sindaco Matteo Piuri. Così con l’organizzazione curata dal responsabile dei Volontari Civici di Misinto si è dato vita ad una raccolta straordinaria di rifiuti ai bordi delle strade del Comune.

Un gruppo di 6 giovani soccorritori e 4 volontari civici hanno passato al setaccio alcuni cigli stradali, marciapiedi e aiuole. Il risultato della raccolta è stato purtroppo impressionante. Una quindicina di sacchi pieni di spazzatura, pneumatici, bottiglie di vetro, parti di automobili oltre a decine e decine di mascherine. “L’abbandono di rifiuti è ormai diventato un fenomeno diffuso in molti territori. Una vera e propria vergogna – commenta il primo cittadino – grazie a questi volontari che hanno dedicato del tempo al territorio e unito le loro forze per raggiungere un grande risultato. Un risultato che auspichiamo faccia riflettere i soliti imbecilli che trovano più semplice gettare qualcosa per terra piuttosto che portarselo a casa.