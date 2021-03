SARONNO – Pronta a volare a Taiwan l’ex saronnese Lisa Ann Birocci: per la giocatrice italo-americana un contratto da professionista nel campionato dell’isola cinese. Ma resterà comunque a disposizione dei selezionari dell’Italia, per unirsi alla Nazionale per Europeo ed Olimpiadi estive.

Birocci giocherà con i Caesar Park Warriors, team con base a Taipei, la capitale, che si trova nel nord dell’isola. “Prima della sua scomparsa il manager dell’Italia, Enrico Obletter, mi disse di andare e di rimanere là il più possibile, fino a che non fossi stata necessaria per la Nazionale. Federico Pizzolini mi ha detto la stessa cosa” rimarca Birocci. La giocatrice, elementi di grande esperienza e qualità tecnica, si unirà alle azzurre in occasione degli appuntamenti ufficiale di una estate che si annuncia particolarmente intensa.

(foto archivio: al centro, Lisa Anna Birocci con la maglia del Saronno durante una partita sul diamante saronnese di via De Sanctis)

