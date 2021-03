Vaccinazioni, chiamata diretta over 80 in zona a rischio

SARONNO / TRADATE – Chiamata diretta per vaccinarsi, nelle zone dove più grave è la situazione dei nuovi contagi: l’Ats Insubria procederà così per gli over 80 abitanti nella zona. La proposta è giunta nel corso della “Conferenza dei sindaci” che si è tenuta in questo fine settimana, obiettivo quello di evitare nuovi disguidi e che gli interessi siano inviati in centri vaccinali troppo distanti da casa loro. Una proposta che era giunta dalla direzione dell’Asst Lariana, l’ente ospedaliero che gestisce tra l’altro il Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, e che è stata approvata quasi all’unanimità.

Unica voce contraria quella del sindaco di Tradate, Giuseppe Bascialla.

