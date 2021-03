Verdi, Strada: “Con Beppe Sala i Verdi potranno trovare la propria dimensione europea”

SARONNO – “La scelta di Sala apre nuove prospettive per i Verdi Italiani, un’occasione per affrontare con attenzione i futuri investimenti per la riconversione ecologica e per mettere le questioni ambientali e i cambiamenti climatici al primo posto dell’agenda politica degli amministratori locali”.

Inizia così l’intervento di Roberto Strada, portavoce dei Verdi a Saronno: “Con l’adesione di Sala ai Verdi Europei – continua – forse anche in Italia i Verdi potranno entrare in quella “dimensione europea” che i Verdi italiani sino ad oggi non sono mai riusciti a cogliere”.

Lo sviluppo di una necessaria mobilità sostenibile alla gestione trasparente del ciclo dei rifiuti, dalla tutela delle acque e da una politica atta a prevenire il dissesto idrogeologico all’azzeramento del consumo di suolo, nonché all’istituzione di nuove aree protette sono alcuni dei progetti che la Federazione dei Verdi della provincia di Varese sta promuovendo: “Raggiungere questi ambiziosi obiettivi può avvenire unicamente in stretta sinergia con gli amministratori e i cittadini dei singoli Comuni. La tutela e il benessere delle persone e del territorio è l’obiettivo primario – spiegano da Varese – e per questo servono politiche coraggiose che investano sulla riqualificazione dei territori ma anche che rispondano – attraverso una visione prospettica ampia – alle esigenze effettive dei cittadini, per quanto riguarda il lavoro, la salute e la qualità della vita. Tutto ciò passa attraverso scelte che devono necessariamente essere fatte, in modo coraggioso e a qualsiasi livello; che vanno dal sapere fare passi in avanti quando servono, allo spostarsi di lato quando più opportuno. Tutto ciò anche attraverso le sfide raccolte da persone di ‘buona volontà’. Gli appuntamenti amministrativi di settembre-ottobre 2021 saranno importantissimi per la nostra Provincia. Saremo presenti – in coalizione – in numerosi Comuni, tra cui Varese, Busto Arsizio e Gallarate e sicuramente – prima di allora – ci saranno altre novità!”.