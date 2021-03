CERIANO LAGHETTO / SARONNO – Un appello per la salvaguardia degli animaletti del bosco, quello del vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo.

“Negli ultimi giorni – scrive il vicesindaco in un post sui social – alcuni di voi mi hanno segnalato la presenza di ricci nei giardini delle case.”

“Il riccio – continua – è uno degli animali selvatici più teneri e diffusi nei nostri boschi. In questo periodo si sta svegliando dal letargo e attraversa le strade per percorrere anche diversi chilometri. Cerchiamo di prestare la massima attenzione, perché sono ancora un po’ intontiti dopo il lungo sonno.”

Non molti sanno che la principale causa di morte per i ricci selvatici sono proprio le automobili. E’ una specie che si è adattata alla convivenza con l’uomo, in particolare con l’espandersi dei centri urbani. Non è insolito trovarli nei nostri parchi e giardini.

Le automobile, però, sono per questi animali un grande pericolo: quando le vedono arrivare se si spaventano, si appallottolano anziché fuggire.

(in foto: un riccio)

14032021