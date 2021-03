SARONNO – “Sono già in corso gli interventi di adeguamento degli spazi dell’ex Pizzigoni per la somministrazione dei vaccini anticovid per questo siamo in stretto contatto con Ats e Asst Valle Olona che ci hanno anticipato che l’arrivo delle prime dosi è previsto per inizio aprile”.

Sono le parole del primo cittadino Augusto Airoldi che fa il punto, in diretta a Radiorizzonti, sulla situazione del piano vaccinale in città.

“Gli spazi dell’ex Pizzigoni saranno riferimento per la nostra città e altri 12 comuni quindi anche i medici di famiglia queste realtà potranno far riferimento al nostro hub”.

Il sindaco anticipa le prime ipotesi: “Si parla di una struttura attiva tra le 10 e le 12 ore al giorno e si sta valutando se possa essere attiva anche nel weekend”.

L’Amministrazione insomma è in prima linea: “E’ un impegno importante per la macchina comunale che sta collaborando con diverse realtà, dalla protezione civile, alla Croce rossa senza dimenticare la polizia locale che ringrazio per l’impegno”.

