SARONNO – E’ risultata positiva al tampone e quindi si trova in quarantena una delle esponenti della Giunta cittadina.

Appena riscontrata la positività l’attivazione della macchina comunale è stata immediata. Sono stati tracciati tutti i contatti dell’esponente di Giunta tra i dipendenti (ma anche a livello politico) e tutte le persone interessate sono state invitate ad effettuare un tampone. Lo stesso sindaco Augusto Airoldi ha provveduto ad effettuare il test, risultando negativo.

Nel frattempo per gli uffici che fanno riferimento all’assessorato è stato programmato un immediato e approfondito intervento di sanificazione. Insomma il protocollo interno previsto in caso di contagio è stato attivato rapidamente, come avvenuto quando sono risultati positivi dei dipendenti, in modo da ridurre i rischi per il resto del personale e permettere la piena operatività, ovviamente in sicurezza.

Attualmente gli uffici comunali sono operativi sfruttando al massimo le possibilità di smartworking con un rigido protocollo per regolare gli ingressi dei cittadini. L’obiettivo è, anche in questo caso, ridurre al massimo il rischio di contagio.

15032021