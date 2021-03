Diciotto bambini saronnesi non seguono le lezioni obbligatorie. Musarò: “Presto un progetto ad hoc”

Diciotto bambini saronnesi non seguono le lezioni obbligatorie. Musarò: “Presto un progetto...

SARONNO – Sono 18, secondo le ultime verifiche effettuate dagli istituti scolastici cittadini, i bambini e i ragazzini saronnesi che in città non stanno adempiendo all’obbligo scolastico.

“Ciclicamente – spiega l’assessore all’Istruzione Gabriele Musarò – ogni dirigente scolastico segnala, come previsto dalla normativa, all’Amministrazione comunale gli studenti della scuola dell’obbligo le cui assenze non garantisco l’adempimento scolastico. E’ un tema su cui da parte degli istituti scolastici e dei loro vertici c’è sempre stata una grande attenzione che è ulteriormente aumentata in quest’anno così particolare”.

Insomma come è facile immaginare negli ultimi mesi l’attenzione ai casi di inedempienza all’obbligo scolastico (ragazzi che non rispettato l’obbligo imposto fino ai 16 anni) o di dispersione scolastica (che vale per i più grandi) sia cresciuta.

“Ne abbiamo già parlato all’inizio dell’anno coi dirigenti con l’idea di predisporre un progetto ad hoc per affrontare con Comune, scuola e famiglie questo delicato tema” rimarca Musarò.

E conclude: “All’istruzione e al difficile momento che sta vivendo l’Amministrazione di Saronno dedica da sempre grande attenzione. Basti citare come sia sempre pronta a collaborare con gli istituti anche consegnando con le pattuglie della polizia locale, ai bimbi i tablet e il pc della scuola per permettere loro di seguire la Dad da casa”.