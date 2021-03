SARONNO – “Il Circolo di Saronno dà il benvenuto al nuovo segretario del Partito Democratico: Enrico Letta”. E’ il contenuto della nota firmata da Rino Cataneo segretario cittadino del Pd.

“Lealtà e passione, verità, non l’unanimità: sono parole forti che danno inizio al suo discorso di insediamento, noi ne apprezziamo anche i contenuti.

Un nuovo Partito Democratico con al centro le donne, i giovani e il lavoro. Il lavoro di chi ce l’ha e di chi lo ha perduto, la tutela delle ampie categorie di precariato, la lotta alle disuguaglianze di genere sociali e reddituali , il contrasto a tutte le povertà economiche, sociali e culturali, l’impegno per la realizzazione dei valori inclusivi di eguaglianza e pari opportunità.

Un partito democratico vicino alla vita dei cittadini: scuola e sanità pubbliche di qualità.

Lo Ius Soli per tutti gli stranieri che sono nati e hanno studiato in Italia, il voto dei giovani a 16 anni per ritornare ad intravvedere un futuro per il nostro Paese e un fisco veramente progressivo.

Affrontando questi temi il nostro segretario ha inteso dare una chiara identità al Partito Democratico, screditando il dibattito sulle correnti che in questi ultimi anni ha spesso impedito ai cittadini e ai nostri elettori di sentirsi rappresentati.

Ripartire dalla situazione attuale (“Daje Enrì ripiamose sti cocci”) per ridare una chiara e forte identità al Partito democratico, che deve diventare motore del governo Draghi e può costruire una nuova area politica progressista di centrosinistra, alternativa al centrodestra, alle prossime elezioni politiche.

Un partito aperto e attrattivo che riparte dai circoli, che sappia battersi in Parlamento contro il trasformismo e che costruisca un diretto collegamento tra i territori e le sue rappresentanze.

15032021