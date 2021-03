SARONNO – Visto il comunicato Aifa che di seguito si riporta, si comunica che a partire dalla giornata di domani 16 marzo l’Asst Valle Olona sospenderà in via precauzionale la somministrazione del vaccino Astrazeneca. “Si avvisano gli utenti delle sedi vaccinali di Lonate Pozzolo e Saronno in programma per il 16 marzo e per le giornate successive di non presentarsi e che verranno ricontattati dall’Asst non appena si avranno maggiori dettagli” dicono dall’Azienda ospedaliera.

Tutti coloro che sono in attesa della seconda dose verranno informati tempestivamente riguardo alle ulteriori modalità di completamento del ciclo vaccinale.

Comunicato Aifa: sospensione precauzionale del vaccino AstraZeneca

Aifa ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’Ema, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca covid-19 su tutto il territorio nazionale. Tale decisione è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei. Ulteriori approfondimenti sono attualmente in corso. L’Aifa, in coordinamento con Ema e gli altri Paesi europei, valuterà congiuntamente tutti gli eventi che sono stati segnalati a seguito della vaccinazione.

15032021