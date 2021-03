SARONNO – “E’ iniziata la consegna delle colombe e le uova pasquali. Un grande gioco di squadra con i nostri giovani e soci, stiamo superando le 400 consegne e non è finita, le prenotazioni proseguono. Le auto navetta, ben 4, a turni caricano e consegnano grazie ad un’ottima regia delle nostre grandi socie. Un successo grazie al maestro pasticcere Alessandro Bedeschi della pasticceria San Francesco di Caronno Pertusella”. E’ il vicepresidente dell’associazione onlus Saronno point, Mario Busnelli, a riferire dell’iniziativa che si sta concretizzando in queste ore: nei giorni scorsi c’era stata la raccolta delle prenotazioni e adesso sta dunque avendo luogo la consegna delle colombe. Il ricavato sarà utilizzato a fini benefici, ed in particolare per progetti a favore dei malati oncologici e dell’ospedale di piazza Borella a Saronno.

E’ ancora possibile prenotare le colombe pasquali, contattando il numero telefonico 3386374481.

(foto: alcune delle colombe della Saronno point pronte per la consegna ai cittadini che le hanno richieste)

15032021