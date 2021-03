UBOLDO – Intervento dell’elisoccorso oggi alle 15.15 alla periferia di Uboldo per soccorrere un uomo di 63 anni, del posto, rimasto ferito dal calcio di un cavallo. Ad accorrere sono state una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed una ambulanza della Croce rossa di Legnano, il singolare incidente è avvenuto in zona di campagna vicino alla provinciale 198 al confine con Rescaldina. Ma viste le condizioni del ferito la decisione è stata quella di fare arrivare anche l’elisoccorso da Milano e proprio con l’elicottero il sessantatreenne è stato quindi trasportato all’ospedale milanese “Niguarda”. Al momento del ricovero non è comunque apparso in pericolo di vita.

I militari dell’Arma stanno ricostruendo l’accaduto: dai primi riscontri, a quanto pare l’uomo – che stava passeggiando – sarebbe rimasto ferito a causa di un calcio di un cavallo, che si sarebbe spaventato colpendo il malcapitato sessantatreenne.

(foto: un mezzo del servizio elisoccorso durante un precedente intervento nella zona)

