SARONNO – Improbabile che i campionati di calcio minori ripartono, per il Fbc Saronno il lungo stop dell’attività agonistica per l’emergenza coronavirus è l’occasione di iniziare a programmare il futuro. Ma anche se da mesi non si gioca più, i responsabili societari sono rimasti ai loro posti, garantendo la manutenzione delle strutture ed iniziando a programma il domani.

Lo hanno fatto anche con un messaggio su Instagram nelle scorse ore, per ricordare il “compleanno” del club.

Festeggiare oggi è più complicato del solito, sembra ieri che lavoravamo ai festeggiamenti per i 110 anni e siamo già a festeggiare i 111 senza averli potuti festeggiare entrambi come noi avremmo voluto. In questo anno la pandemia ha cambiato tante cose,tante persone a noi care ci hanno lasciato e le distanze “necessarie” hanno cambiato il nostro modo di vivere.

Non vediamo l’ora di poter tornare a festeggiarti, come si deve festeggiare un leone di 111 anni, allo stadio, sugli spalti.

16032021