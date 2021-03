MOZZATE – Il sindaco di Mozzate, Luigi Monza, fa il punto della situazione dell’emergenza coronavirus in paese.

Comunico a tutti i consiglieri e cittadini quella che è la situazione aggiornata al 13 marzo inerente la crisi epidemiologica da coronavirus e delle persone interessate da essa.

Attualmente, sulla base delle informazioni ufficiali (dati desunti dal portale Emercovid-Ats Insubria) e di quelle in possesso per il tramite dei medici di base, le persone residenti nel nostro

comune affette da coronavirus sono 24 (di cui 3 della popolazione minore studentesca), mentre le persone soggette alla misura di isolamento domiciliare preventiva sono 19.

Si evidenzia che dall’inizio della pandemia ad oggi, secondo i dati ufficiali vi sono stati 727 contagiati totali di cui 689 guariti, 14 deceduti e 24 attualmente positivi.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitari.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

