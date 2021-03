VARESE / BUSTO ARSIZIO / GALLARATE / SARONNO – Significativo balzo in avanti per tutti i principali centri del Varesotto: quasi duecento nuovi casi rilevati tra Varese, Busto Arsizio, Saronno e Gallarate.

Ancora una volta è Busto Arsizio a rilevare la maggior parte dei contagi, ben 85 nuovi casi positivi a Coronavirus nelle ultime 24 ore. Alti anche i numeri di Varese, +51 nella sola giornata di oggi. Aumenti importanti anche a Gallarate e Saronno, che vedono rispettivamente +25 e +30 nuovi casi positivi a Coronavirus.

Ecco i contagi rilevati da inizio pandemia (tra parentesi i dati di ieri per il confronto):

Saronno 3.246 (3.216)

Varese 5.753 (5.702)

Busto Arsizio 6.568 (6.483)

Gallarate 3.960 (3.935)

“Solito” balzo del martedì per il dato dei nuovi contagi da coronavirus nel Varesotto. Ormai è nella prassi, una discesa il lunedì e poi una impennata il giorno seguente, probabilmente legate all’immissione di dati inerenti anche il fine settimana. E comunque oggi in provincia di Varese sono stati registrati ben +677 casi, secondo dato peggiore della Lombardia dopo Milano. Nel Comasco +395 ed in Brianza +308.

In territorio lombardo a fronte di 49.068 tamponi effettuati, sono 4.235 i nuovi positivi (8.6 per cento dei tamponi effettuati; ieri 10.1 per cento). I guariti e dimessi sono 1.541. I decessi oggi in Lombardia sono stati +81 (ieri erano stati +79).

