SARONNO – Disaronno Velvet, il nuovo liquore alla crema dall’inconfondibile gusto di Disaronno, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento “Eletto Prodotto dell’Anno” nella categoria alcolici, Premio all’Innovazione attribuito ai nuovi prodotti e servizi lanciati sul mercato italiano.

I vincitori nelle diverse categorie sono stati scelti attraverso una ricerca di mercato condotta da IRI che coinvolge 12.000 consumatori che votano su una selezione di prodotti.

Disaronno Velvet è il primo liquore alla crema lanciato sul mercato dall’azienda Illva Saronno SpA: una grande novità frutto dell’armonica unione tra il gusto distintivo di Disaronno Originale, che ha conquistato intere generazioni, e inedite note vellutate.

Luca Picotti, Global Marketing Director Spirits di ILLVA Saronno SpA, commenta così il premio: “Siamo davvero orgogliosi di questo riconoscimento e ringraziamo i consumatori che hanno deciso di premiare il nostro Disaronno Velvet. Non si tratta di un semplice liquore alla crema ma di un prodotto innovativo che nasce dall’equilibrio tra la continua ricerca verso l’innovazione e il profondo legame verso le nostre origini. È una risposta ai nuovi trend e ai cambiamenti del settore: un prodotto fresco ma soprattutto leggero che offre una nuova esperienza di consumo pur mantendo il gusto distintivo di Disaronno Originale.”

Leggero, grazie al suo basso contenuto alcolico (ABV 17%), Disaronno Velvet è da assaporare rigorosamente Over Ice per una vera e propria esperienza di morbida freschezza che ne esalta il gusto unico. Un prodotto nuovo nell’essenza e anche nel look: l’iconica shape della bottiglia “dal tappo quadrato” indossa un’elegante e contemporanea veste total white.