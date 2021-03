Esperia Lomazzo in lutto per la scomparsa del gioielliere Paolo Villa

LOMAZZO – Lutto all’Esperia Lomazzo e fra i commercianti del paese per la scomparsa di Paolo Villa, titolare della omonima e “storica” gioielleria di via Pace a Lomazzo ed in passato sostenitore e collaboratore della locale società calcistica. “Espriamo da parte di tutta la nostra società le più sincere condoglianze alla famiglia di Paolo Villa per questo profondo momento di lutto. Consigliere per molti anni dell’Us Lomazzo Calcio, lo ricordiamo con grande affetto per i profondi valori che ci ha saputo trasmettere” si legge in una nota del club calcistico, la cui formazione maggiore milita attualmente in Prima categoria.

Ieri nella chiesa di San Vito e Modesto si sono svolti i funerali di Paolo Villa, che è scomparso a 74 anni.

(foto archivio: l’Esperia Lomazzo impegnata in un match contro il Fbc Saronno l’anno scorso. Per tanti anni Paolo Villa era stato consigliere del club calcistico lomazzese, di cui era un grande sostenitore)

16032021