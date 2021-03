SARONNO / LOMAZZO – In pre-allarme i comandi locali dei vigili del fuoco per le particolare condizioni meteo previste, come ieri, anche per la giornata odierna, ovvero per la possibilità di intense raffiche di vento. Che qualche problema lo hanno già creato, non solo a Saronno ma anche nella vicina Lomazzo dove ieri sera i pompieri della caserma del posto sono dovuti intervenire, coadiuvati dall’autoscala dei vigili del fuoco di Como, per mettere in sicurezza un gruppo di tegole pericolanti; a Manera. “Grazie ai vigili del fuoco, sempre in prima linea per garantire la nostra sicurezza” si legge in una nota dell’Amministrazione comunale lomazzese.

Da parte dell’ente Parco Groane la richiesta ai cittadini di fare particolare attenzione soprattutto se frequentano le aree verdi: “Martedì 16 marzo sino alle 18 è in vigore il terzo grado di allerta su quattro per vento forte anche sulle Groane”. Cresce dunque il rischio di caduta alberi o rami e di incendi boschivi, perchè il fuoco col vento si propaga molto rapidamente.

(foto archivio: l’autoscala dei vigili del fuoco durante un precedente intervento sul territorio)

