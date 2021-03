MONZA LIMBIATE – Maxi Zoo Italia conferma il suo impegno a sostegno del Servizio Nazionale Cani Guida dei Lions e Ausili per la Mobilità dei Non Vedenti Onlus

In tutti i pet store italiani prende il via la campagna solidale “Uniti per i cani guida”: fino al 3 aprile 2021, i clienti potranno donare 1 euro a favore delle attività del Centro di Limbiate dedicato alla formazione e all’affidamento di cani per non vedenti.

Tutti coloro che aderiranno all’iniziativa riceveranno due adesivi: sul primo, a forma di uovo di Pasqua, sarà possibile scrivere il proprio nome o quello del proprio pet, e posizionarlo in un apposito spazio presente in ogni negozio per creare insieme un colorato giardino; il secondo rappresenterà il distintivo di ambasciatore della campagna.

Le donazioni permetteranno di aumentare il numero dei cani guida addestrati ogni anno, arredare l’asilo dei cuccioli e raddoppiare gli addestratori del centro di Limbiate, per dare l’opportunità a persone non vedenti di migliorare la qualità della loro vita.

Maxi Zoo sostiene il Servizio Nazionale Cani Guida dei Lions e Ausili per la Mobilità dei Non Vedenti Onlus dal 2014 e nel corso della collaborazione ha donato oltre mezzo milione di euro contribuendo così concretamente alla formazione di 7 cani guida e al miglioramento delle strutture del Centro di Limbiate per favorire il benessere, la crescita sana e l’educazione dei futuri cani guida ospitati.

