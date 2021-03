Meteo: nuovo allerta per il vento forte

SARONNO / GROANE / TRADATE – “Per la giornata di oggi 16 marzo si conferma l’evoluzione generale prevista con condizioni di vento intenso. Domani 17 marzo persistenza di correnti settentrionali, ma meno intense, con passaggio di un debole impulso instabile tra mattina e primo pomeriggio sui settori centro-orientali, seguito da una relativa e parziale intensificazione dei venti a bassa quota sui settori occidentali, meno significativa ed estesa di quella odierna. Su nordovest, e alta pianura occidentale: nei bassi strati velocità medie prevalentemente comprese tra 20 e 30 chilometri orari, con locali raffiche fino a 50 chilometri orari, in particolare nel pomeriggio. Rinforzi temporanei anche sui restanti rilievi ma meno diffusi e persistenti. In seguito venti in generale attenuazione”. Lo fa sapere il servizio meteorologico di Regione Lombardia che ha emesso uno specifico “alert” nel corso del primo pomeriggio odierno.

(foto archivio: intervento dei vigili del fuoco per i danni del vento, un episodio avvenuto nel recente passato)

16032021