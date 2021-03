UBOLDO – “Giornata formativa per i nostri volontari con la presentazione della tenda pneumatica. Un ringraziamento speciale alla nostra vicesindaco e al nostro assessore che ci hanno onorato della loro presenza in rappresentanza dell’ Amministrazione comunale”. Così i responsabili del Gruppo comunale di protezione civile di Uboldo, sull’iniziativa che si è svolta lo scorso fine settimana, alla presenza dunque anche del vicesindaco Laura Radrizzani e dell’assessore competente, Matteo Croci.

Come gli altri gruppi di protezione civile della zona anche quello uboldese partecipa periodicamente a questo momenti di formazione ed è schierata in prima linea per quanto concerne gli interventi di competenza nel contesto dell’emergenza per il coronavirus.

(foto: una immagine del momento di formazione per i volontari del Gruppo comunale di protezione civile di Uboldo, con il corso per il montaggio rapido della tenda pnenumatica, che viene utilizzata in caso di situazioni di emergenza e che può essere approntata in pochi istanti)

16032021